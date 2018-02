Livros da Fuvest serão encenados A partir do dia 1.º, às 20 h, o projeto Quartas Literárias retorna ao Teatro Bibi Ferreira. Todas as semanas o teatro apresenta encenações de livros que são exigidos nos vestibulares, com o objetivo de auxiliar na compreensão dos candidatos. A primeira história da série a ser apresentada é a obra Til, de José de Alencar, um dos novos livros cobrados pelos vestibulares da Fuvest e Unicamp. O texto, escrito em 1872, é um romance regionalista. Na sequência, no dia 22 de agosto, está prevista a estreia de Capitães de Areia, de Jorge Amado. O Teatro Bibi Ferreira fica na Rua Brigadeiro Luís Antônio, 931, Bela Vista, telefone 3105-3129.