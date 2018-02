Livros autografados de Harry Potter vão a leilão na internet

Uma coleção completa e autografada dos livros Harry Potter, provavelmente a única no mundo, está sendo leiloada no site eBay. Todos os livros foram autografados pela autora, JK Rowling, e são tão valiosos que estão sendo mantidos em uma delegacia de Aberdeenshire, na Escócia. O leilão está sendo realizado em benefício da organização escocesa Books Abroad, que distribui livros infantis em 80 países. A expectativa é de que a série autografada seja vendida por 20 mil libras, cerca de R$ 80 mil. Um parente de JK Rowling trabalha como voluntário na Books Abroad, e acredita-se que isso tenha contribuído para a doação dos livros. Uma porta-voz da entidade disse que "a coleção completa das edições especiais foi autografada por JK Rowling porque ela achou que a causa valia a pena". "Nós acreditamos que é a única coleção deste tipo", disse a porta-voz. "Ela pode valer 20 mil libras, ou até muito mais." Os fãs da saga do bruxinho poderão fazer suas apostas a partir da meia-noite da próxima segunda-feira, e terão que esperar até o sábado para saber quem deu o melhor lance. Com informações da Efe