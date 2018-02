Livros, livros Dizem que Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Não sei se a estatística é correta, mas, se for, a capital argentina ainda perde para Óbidos, em Portugal, que tem 70 habitantes fixos e 12 livrarias. (O Google desmente a informação orgulhosa que me deram lá e diz que são 2 mil habitantes fixos, o que não diminui o espanto e a inveja com a proporção população/livrarias da cidade.) As poucas ruas de casas brancas de Óbidos descem de um castelo medieval e de uma igreja antiga – que não é mais igreja, é livraria – situados na sua parte mais alta. A cidade normalmente se enche de turistas todos os dias, mas estava excepcionalmente cheia para o seu primeiro Festival Literário Internacional, do qual participei, há um mês, junto com outros brasileiros como Ruy Castro, Nelson Motta, Gregorio Duvivier, Francisco Bosco, João Paulo Cuenca e Sérgio Rodrigues e portugueses (ou afro-portugueses) como os grandes Mia Couto e José Eduardo Agualusa, este o curador da parte literária e um dos idealizadores do encontro. Também houve música, com artistas como Miúcha e Georgiana de Moraes e o grupo do Moreno Veloso, para ficar só nos brasileiros, e um show fantástico da portuguesa Cristina Branco, cantando Chico Buarque com o trio do pianista Mário Laginha. Minha participação foi junto com Ricardo Araújo Pereira, jovem cômico popularíssimo em Portugal que começa a conquistar o Brasil (sua entrevista com o Jô, há algum tempo, foi ótima).