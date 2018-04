Livro traz os nomes inesquecíveis do futebol O livro "Craques do Futebol" (Larousse) deve causar horas e horas de discussão entre os amantes do esporte. No exemplar de capa dura, o jornalista francês Bertrand Molino mostra em mais de 100 fotos ídolos do esporte espalhados por todo planeta. De Puskas a Cristiano Ronaldo, os heróis são divididos em 8 capítulos: Os virtuosos (como Pelé); os pioneiros (como Dominique Rocheteau); as muralhas (caso de Paolo Maldini); os arquitetos (como Tostão); os rebeldes (como Romário); os reis (caso de Garrincha); os pit bulls (caso de Gennaro Gattuso); e os atiradores de elite (como Ronaldo).