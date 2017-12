Livro traz histórias por trás das músicas dos Beatles No dia 1º de outubro de 1969 os Beatles entraram nos estúdios Abbey Road para gravar seu penúltimo disco, "Abbey Road". O LP começava com uma elegia ao guru do ácido lisérgico (LSD), Timothy Leary, que naquele ano decidira se candidatar ao governo da Califórnia contra ninguém menos que Ronald Reagan. Os primeiros versos de "Come Together" deveriam remeter ao slogan de Leary, "come together, join the party" ("venham, juntem-se à festa", ou "ao partido", uma vez que ?party? tem duplo significado). Leary não foi eleito, mas ouviu o disco na prisão, após ser preso por porte de maconha. Ficou louco da vida com Lennon, que não lhe deu o devido crédito na canção. Essa e outras histórias são contadas no livro "The Beatles - A História por Trás de Todas as Canções" (Cosac Naify, tradução de Alyne Azuma, 384 páginas, R$ 49), do jornalista inglês Steve Turner, que traz a obra integral do grupo comentada música por música.