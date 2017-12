Livro traz filho desconhecido de Franco, ditador espanhol O ditador espanhol Francisco Franco teve um filho fora do casamento que nunca reconheceu e sempre manteve em segredo, diz o escritor Fernando García em seu livro O Filho Secreto de Franco, que será publicado no dia 20. Segundo o escritor, esse filho de Franco foi fruto da relação que o ditador manteve quando era comandante militar nas Ilhas Canárias, antes de 1936, com a mulher de um tenente. Católico militante, Franco se casou em 1923 com Carmen Polo, com quem teve uma filha. Em seu livro, García diz que o pai de Franco também teve um filho extraconjugal, fato que sempre foi ocultado pelo ditador. O pai de Franco era um oficial da marinha que abandonou sua família e teve relações com uma filipina de 14 anos, que se presume ser a mãe desse filho.