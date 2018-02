Livro sobre Paulo Coelho é tema de debate

O livro A Canção do Mago, de Hérica Marmo, é um perfil biográfico do escritor Paulo Coelho a partir de suas obras musicais, e tem causado polêmica entre fãs de Raul Seixas, parceiro musical do escritor. Justamente por isso, o lançamento da obra em São Paulo, vai reunir especialistas na livraria Saraiva do Shopping Morumbi na noite desta segunda-feira, 17. Participam do debate o jornalista Edmundo Leite, do estadao.com.br, que está escrevendo a biografia de Raul, e também Sylvio Passos, presidente do fã-clube do roqueiro baiano, e Renato Pacca, amigo de Paulo Coelho e responsável pelo disco com as obras musicais do "Mago". Após o debate, às 19h30, na Livraria Saraiva do Morumbi Shopping (Av. Roque Petroni Jr., 1089, tel. 5181-6638), haverá sessão de autógrafos com a autora.