Livro sobre pânico de 1907 traz lições para o mercado financeiro A reviravolta atual nos mercados globais está levando muitos em Wall Street a traçar comparações com a agitação vista em 1998, 1987 e até mesmo 1929, mas um novo livro sugere que os investidores devem voltar até o ano de 1907 para obter insights sobre os mecanismos capazes de desencadear um crash. "The Panic of 1907" começa com o suicídio do eminente banqueiro Charles Barney, de Nova York. Barney foi uma das muitas vítimas -- tanto individuais quanto institucionais -- de uma tentativa de dominar o mercado em ações da United Copper Company, que levou vários bancos à beira da falência. Os autores Robert Bruner e Sean Carr ilustram o efeito dominó desse pânico, desde a queda vertiginosa das ações da United Copper até a ameaça de falência da prefeitura de Nova York. "The Panic of 1907" também retrata as muitas condições que tornaram a economia vulnerável a tal reação em cadeia brutal. Programada para coincidir com o 100o aniversário de uma das maiores catástrofes financeiras na história dos EUA, a chegada do livro às livrarias, em setembro, tem um timing ainda mais acertado pelo fato de que, neste momento, até mesmo os investidores amadores têm consciência da volatilidade que vem dominando Wall Street nas últimas semanas. Algumas das condições que prepararam o terreno para o pânico de 1907 podem soar familiares para qualquer pessoa que tenha lido as páginas de economia este ano: uma economia em alta, uma onda sem precedentes de fusões e aquisições de empresas, e uma profusão de credores que emprestam mais do que podem pagar. A "anorexia de crédito" se criou quando "os diretores dos bancos tomaram consciência da inadequação de sua capitalização com relação aos riscos de crédito que haviam assumido", levando-os a cancelar os novos créditos disponíveis para seus clientes. Pouco depois, longas filas de depositantes apavorados se formavam diante de vários bancos, esperando para retirar seu dinheiro. Bruner e Carr, ambos professores da Universidade da Virginia, identificam sete elementos que podem convergir para criar uma "tempestade perfeita" financeira, em qualquer século. No caso de 1907, um dos choques foi o terremoto em San Francisco no ano anterior.