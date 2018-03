Livro sobre obra de carvalhosa O artista plástico Carlito Carvalhosa lança hoje, na Galeria Nara Roesler, seu livro Nice to Meet You (Cosac Naify). Trata-se de uma seleta coletânea de textos escritos por especialistas (como Arto Lindsay, Beatriz Bracher, Daniel Rangel, Ivo Mesquita, João Bandeira, Juliana Monachesi, Luis Pérez-Oramas, Paulo Herkenhoff e Paulo Venancio Filho), que trazem uma visão crítica dos recentes dez anos da produção de Carvalhosa. Com projeto gráfico do próprio artista, o livro explicita sua forma de trabalhar. O lançamento começa às 19h30 e a Galeria Nara Roesler fica na Avenida Europa, 655. Informações pelo telefone (11) 3063-2344.