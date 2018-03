Livro sobre o Rei custa R$ 6,5 mil

Um livro que pesa 25 quilos e custa R$ 6,5 mil. Vai encarar? Trata-se do Collector"s Book - Rei (Toriba Editora), que foi lançado ontem em Jerusalém (mas só será comercializado a partir de novembro, quando chegarão às livrarias 300 exemplares). Terá 3 mil exemplares impressos, sem segunda edição. O livro contém rabiscos originais de Roberto para músicas como Amada Amante e Namoradinha de um Amigo Meu, fotos inéditas do cantor (90% do volume são fotografias) e está sendo produzido há 4 anos.

Pedro Sirotsky, dono da Toriba Editora e do Grupo RBS, participou do lançamento do projeto em Jerusalém. Disse que o livro é o primeiro de uma série que pretende explorar um segmento ainda meio virgem do mercado editorial brasileiros, os chamados livros de colecionadores. Ele disse que uma das inspirações do projeto são os primeiro do gênero, lançados pelo fotógrafo Helmut Newton há 15 anos.

Segundo Sirotsky, a editora lançará livros de Emerson Fittipaldi, do Santos FC, do Flamengo, de Ronaldo Fenômeno e da seleção brasileira de futebol. Para ilustrar a fantástica valorização dessas publicações, Sirotsky contou a história de como foi a uma loja da Taschen, maior editora do ramo, em Nova York, e perguntou o preço de um livro exclusivo do lutador Mohamed Ali. "A vendedora me disse que valia R$ 150 mil."

Dody Sirena, empresário do "Rei", afirmou que esse é o "primeiro livro autorizado" de Roberto Carlos (deixando no ar a ideia de que se trata de uma resposta oficial ao livro não-autorizado Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Araújo, recolhido pela Justiça). O próprio lay-out do livro reforça essa impressão, enfatizando versos do cantor, como "Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer". "Estamos há quase três anos trabalhando. Roberto Carlos, com seu sentido perfeccionista, leva alguns meses para escolher uma simples foto. Digo isso para mostrar o quanto ele se envolveu com o projeto", disse Sirena.J