Livro sobre o músico Casé será lançado amanhã em SP Será lançado amanhã o livro "Casé - Como Toca Esse Rapaz!", de Fernando Lichti Barros, sobre o saxofonista mitológico, que teve morte misteriosa num hotel da Boca do Lixo em 1978. Ele deixou uma legião de admiradores, entre eles Luis Fernando Verissimo, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, que assina a quarta capa. "Casé foi uma legenda em todos os sentidos. Era um músico extraordinário e uma personalidade única. Teve uma vida cuja desfecho misterioso foi o arremate final do mito em formação", escreveu Verissimo. O livro sai pelo selo Memória de Elefantes, da editora Nova Ilusão, com apoio do Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música. O lançamento será às 19 horas de amanhã no Centro Cultural Rio Verde (Rua Belmiro Braga, 181, Vila Madalena). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.