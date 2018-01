Livro sobre o cérebro feminino gera polêmica nos EUA The Female Brain, livro da neuropsiquiatra Louann Brizendine que analisa o papel dos hormônios no cérebro da mulher, publicado recentemente nos Estados Unidos, desencadeou muita polêmica sobre as diferenças entre os sexos, já que a autora considera que as mulheres de fato percebem o mundo de modo diferente dos homens. Resumindo 20 anos de estudos, Louann, que nasceu na Califórnia, lançou o livro que analisa a diversidade entre as atividades cerebrais masculina e feminina, o que provocou a reação imediata das feministas. Analistas locais afirmam que a leitura do livro pode ser útil para os homens, acostumados a fazer ironias sobre as "tempestades hormonais" de suas próprias companheiras. A tese proposta pelo livro é que a química cerebral e o próprio cérebro feminino o tornam profundamente distinto do cérebro dos homens.