Livro sobre José Olympio é premiado pela ABL O Prêmio Senador José Ermírio de Moraes foi concedido por unanimidade, na quinta-feira, pela Academia Brasileira de Letras, ao livro José Olympio: o Editor e Sua Casa, de José Mario Pereira, editado pela Sextante. A comissão julgadora foi composta por Eduardo Portella (presidente), Domício Proença Filho (relator), Hélio Jaguaribe, João de Scantimburgo e Tarcísio Padilha. O prêmio será entregue no dia 25 de junho, às 17h30, data em que a Academia Brasileira de Letras vai comemorar também o 170º aniversário de nascimento do fundador da casa, o escritor Machado de Assis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.