Livro 'Rolling Stones - O Começo' traz fotografias raras

Em formato do tamanho de uma capa de CD, os livrinhos são ótimas obras de referências, com detalhes precisos sobre todas as gravações, datas, números de série, ficha técnica, etc. Todos os discos oficiais - incluindo coletâneas e gravações ao vivo - estão organizados por ordem cronológica de lançamento, com uma breve introdução, a reprodução de todas as capas e, além das histórias por trás de cada canção ou gravação, ainda são relacionadas as sobras de estúdio, colaborações em outros álbuns e discos piratas (no caso de Dylan), as diferentes edições no Reino Unido e nos EUA e projetos-solo (dos Stones) e os compactos.

O fotógrafo Bent Rej conheceu a banda Rolling Stones em 1965. Ficou amigo do quinteto, então com Brian Jones numa das guitarras, e viajou com eles pela Europa durante a turnê. Mantendo a amizade com eles em Londres, Rej teve a oportunidade de registrar raros momentos de intimidade, muitos dos quais estão em "Rolling Stones - O Começo", com mais de 300 fotos da banda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.