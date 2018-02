Livro revela trajetória da 1ª bailarina do Municipal do Rio

A pequena Cecilia começou a fazer aulas de balé clássico aos 8 anos. Não sonhava em ser profissional, apenas foi acompanhar a irmã, um ano mais nova, de quem era inseparável. Greice acabou se voltando à aeróbica, e se tornou campeã brasileira na modalidade. Já Cecilia Kerche abraçou o balé como prioridade de toda uma vida e, graças ao talento e ao trabalho diário, se tornou primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio.

Isso foi em 1985, quando a bailarina, nascida em Lins, pequena cidade da região de Bauru, no interior de São Paulo, tinha 25 anos. No dia 14 outubro, ela completa 50 anos, na condição de ícone - "o melhor cisne do mundo", nas palavras da russa Natalia Makarova, considerada a melhor intérprete do século 20 do papel principal de "O Lago dos Cisnes".

Uma bela data para o lançamento da fotobiografia com seu rosto e seu nome na capa, que conta em belas imagens seu encontro definitivo com as sapatilhas de ponta. Um encontro tão acertado que ela já começou no Municipal como demi-solista, à frente do corpo de baile.

São registros de movimentos sobre-humanos nos palcos, dos balés que mais dançou, "Don Quixote", "O Quebra-Nozes", "Giselle", "La Bayadère", "Coppélia", além de "O Lago" - em suma, todo o repertório mais relevante do século 19. E também de momentos de aulas, sem maquiagem nem fantasia. Do jornalista Felipe Branco Cruz, do Jornal da Tarde, os textos que resgatam histórias de sua participação nos espetáculos vêm em português, inglês e espanhol.

Bela, esguia, expressiva dos pés ao rosto, a embaixatriz da dança (título outorgado pelo Conselho Brasileiro da Dança, órgão vinculado à Unesco) aparece solando ou nos braços dos parceiros em sua arte - ao longo da carreira, dançou com nomes como o norte-americano Fernando Bujones, o argentino Julio Bocca e o russo Igor Zelensky. O virtuosismo a conduziu ao mundo todo, em turnês de Buenos Aires a Moscou, passando pelos Estados Unidos e toda a Europa e chegando à Austrália. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Cecilia Kerche: Vida e Palco - Editora Independente. 179 páginas. R$ 100. À venda na rede de lojas Capezio.