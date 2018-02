Livro revela a diversidade de formas dos flocos de neve

O livro The Art of the Snowflake (A arte do floco de neve, em tradução livre), lançado nos Estados Unidos, mostra a impressionante diversidade de formas dos flocos de neve quando registrados por um microscópio. A publicação faz parte de um projeto do professor de Física Kenneth Libbrecht, do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), que recolhe e fotografa os flocos de neve há 11 anos. A água congelada forma vários tipos de cristais, medindo de 1 a 2 milímetros, e com formas hexagonais ou até mais complexas. "Cada nevasca é uma aventura fotográfica porque cada uma traz cristais diferentes", diz o cientista. "Os mais perfeitos costumam ser encontrados durante nevascas leves com pouco vento". Para o livro, ele recolheu cristais de neve nos Estados americanos do Alasca, Vermont, Michigan e Califórnia, além de Ontário, no Canadá.