Livro revê trajetória do grupo de teatro Ornitorrinco

Organizado por uma de suas principais atrizes, Christiane Tricerri, fiel representante do espírito irreverente que sempre marcou o Ornitorrinco, o volume refaz cuidadosamente, passo a passo, os caminhos da trupe, por meio de depoimentos ao jornalista Guy Corrêa de dezenas de artistas ligados de forma perene ou transitória ao grupo, entre eles Cacá Rosset, Maria Alice Vergueiro, Christiane Tricerri, Rosi Campos, José Rubens Chachá, José de Anchieta, Eduardo Silva, Victor Nosek, Rubens Caribé, Tereza Freire e Mônica Monteiro. Sem contar perfis que vêm à tona de artistas precocemente mortos, como Luis Antônio Martinez Corrêa, Chiquinho Brandão e o fundador Galízia.

O panorama dos palcos da época do surgimento da trupe, a década de 80, com seus experimentos formais; as primeiras experiências musicais no porão da trupe; o choque provocado por sua estética irreverente num período de abertura política bem mais lenta do que o desejado; os escândalos provocados pela nudez até no exterior; o processo democrático de criação - Cacá Rosset é descrito por todos como alguém capaz de estimular e absorver a criatividade de toda sua equipe - são aspectos abordados, entre muitos outros, em depoimentos que redesenham, cronologicamente, os 30 primeiros anos da história, ainda não encerrada, dessa companhia.

Quem acompanhou o grupo, desde os cabarés brechtianos no porão do Oficina, passando pelo estrondoso sucesso que foi a montagem do Ubu, de Jarry; O Doente Imaginário, de Molière, ou o Sonho de Uma Noite de Verão, que estreou em Nova York, até montagens mais recentes como Scapino e O Marido Vai à Caça, certamente vai reviver emoções experimentadas na plateia - jamais passiva nos espetáculos dirigidos por Cacá Rosset e interpretados com grande ousadia por seus atores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O Teatro do Ornitorrinco. Organização Christiane Tricerri. Imprensa Oficial. 524 págs. R$ 185. Restaurante Spot. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72 - São Paulo. Hoje, 20 h.