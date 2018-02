Livro revê legado de Sábato Magaldi Ocorre nesta segunda-feira o lançamento do livro "Sábato Magaldi e as Heresias do Teatro", editado pela Perspectiva. A autora Maria de Fátima Assunção autografa a obra, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis. Maria de Fátima, que é mestre e doutora em teatro, apresenta uma visão inédita do consagrado crítico Sábato Magaldi, a partir de uma investigação da imprensa carioca de 1950 a 1952. A autora revela a importância da prática jornalística desenvolvida no início da carreira dele como formulação do que era e do que poderia ser o teatro no Brasil, além de colocar em discussão conceitos fundamentais das artes cênicas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.