Livro reúne textos sobre Dostoievski, Camus e Tolstoi O jornalista Manuel da Costa Pinto lança nesta terça-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), o livro "Paisagens Interiores e Outros Ensaios". A noite de autógrafos do volume - uma seleta de textos sobre autores como Dostoievski, Camus e Tolstoi - acontece a partir de 18h30. O evento marca também o lançamento do B4, primeiro selo editorial da Book Partners, empresa que trabalhava na distribuição e varejo de livros. A marca é uma reunião da Vértice Books, Cia. dos Livros e Empório do Livro. A intenção é publicar títulos na área de ciências humanas, além de livros jurídicos, técnicos e infantojuvenis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.