Livro reúne quatro comédias sociais de Juca de Oliveira Toda peça que escrevo é sobre algo que me incomoda, costuma dizer o ator, diretor e dramaturgo Juca de Oliveira. Basta folhear a reunião de quatro delas no volume "Melhor Teatro" (Global) para se ter a certeza. O livro, que será lançado hoje na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, traz "Meno Male!", "Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa", "Caixa Dois" e "Às Favas com os Escrúpulos". "O que as une é a indignação social, o toque afetivo, e um dado sempre presente nas preocupações do autor: a devastação física das cidades e a contaminação do País por interesses imobiliários e obras de conveniência política", observa, no prefácio, o crítico de teatro Jefferson Del Rios.