Livro reúne projetos do arquiteto Salvador Candia Será lançado nesta quarta-feira, 26, às 18 horas, o livro Salvador Candia, na Escola da Cidade - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Rua General Jardim, 65, telefone (11) 3258-8108). Projeto conjunto de vários professores, o livro presta tributo ao arquiteto Salvador Candia (1924-1991), que teve participação ativa na renovação do centro de São Paulo, nos anos 1960, projetando marcos da cidade como o edifício que abriga a Galeria Metrópole, feito em parceria com Gian Carlo Gasperini.