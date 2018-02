Livro reúne os mais relevantes artistas da MPB

São 400 imagens de artistas de "importância decisiva", entre amarelados registros de Patápio Silva, Ernesto Nazareth, Heitor dos Prazeres e Pixinguinha, imagens icônicas das gerações bossa nova (Tom, Vinicius, Menescal, Bôscoli, Carlos Lyra e companhia, Sérgio Mendes e o Brasil-66 posando com Nixon em Washington), da música de protesto, festivais, jovem guarda, até chegar aos anos 90 do pagode e do sertanejo pop.

A publicação culmina na "nova MPB" que também estourou ali: Marisa, Cássia Eller, Chico César, Zélia Duncan, alguns "modismos" passageiros e fenômenos femininos que se perpetuaram (Ivete, Ana Carolina).

Já a novíssima MPB não entrou. "O espírito do livro foi se ater ao século 20, que foi o consolidador e definidor da MPB. O século 21 está começando ainda, não dá para se ter uma apreciação crítico-histórica", diz Ricardo Cravo Albin, pesquisador aplicado e diretor do Museu da Imagem e do Som entre 1965 e 1971. Seus textos aparecem no livro também em inglês, francês e espanhol.

O livro é de 1998, estava esgotado desde o primeiro lançamento e nunca havia sido atualizado. Divide-se em duas partes: na primeira, atém-se às origens da MPB, ou "uma breve história" de cem anos, com capinhas de discos, resumos biográficos e contextualização na linha do tempo da MPB conforme a sua análise. Na segunda parte, vêm os maiores nomes de cada década, na forma de verbetes, e as fotos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.