Livro reúne fotos inusitadas de dançarinos no cotidiano de grandes cidades

O livro Dancers Among Us (na tradução do inglês, Dançarinos Entre Nós) reuniu imagens de movimentos de dança realizados no cotidiano de grandes cidades americanas e entrou rapidamente na lista de mais vendidos do New York Times.

O fotógrafo Jordan Matter conta que teve a ideia de produzir o livro quando brincava com o filho.

"Eu achei que seria interessante criar fotografias que celebrassem a alegria da vida cotidiana, vendo o mundo como se fosse pelos olhos de uma criança", disse Matter à BBC Brasil.

A fotos, feitas segundo o autor sem ajuda de programas de manipulação de imagem, parecem desafiar a gravidade.

Para obter o efeito, ele convocou dançarinos por redes sociais na internet. Mais de 200 deles participaram voluntariamente do projeto, que consistia em ir a locais públicos e tirar fotos inusitadas com movimentos de dança. Jordan contou que não sabia que movimentos os voluntários seriam capazes de fazer, então, o processo criativo foi realmente conjunto.

Fotógrafo e fotografado passeavam pelas cidades em busca de locais que combinassem com os movimentos que os dançarinos eram capazes de realizar.

"Eu procurei pelo máximo de variedade possível: B-Boy, Hip-Hop, balé clássico e moderno, crianças, estudantes, pequenas companhias de dança e profissionais consagrados", conta.

O resultado final, segundo o fotógrafo, são imagens precisas que carregam um ar de surrealidade, sem deixar o bom humor de lado.