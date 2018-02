Livro reúne ensaios filosóficos

O livro Mutações: A Experiência do Pensamento será lançado hoje, às 21h30, no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141). Organizado por Adauto Novaes, a obra reúne 21 ensaios sobre temas como niilismo e esgotamento ético moderno. Os textos são assinados por filósofos brasileiros como Franklin Leopoldo e Silva, Vladimir Safatle, Olgária Matos e Newton Bignotto, além de pensadores franceses. O lançamento faz parte da programação do Ciclo Mutações, que mais cedo, às 19h30, recebe o professor Jorge Coli na conferência Triste e Sorridente Metafísica, sobre a sacralização da arte. Mais informações no site www.sescsp.org.br ou pelo telefone 5080-3000.