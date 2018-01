Livro reúne cenários retratados em obras literárias

Durante quase dois anos, 12 expedições o levaram aos cantos de oito Estados, entre o norte de Minas Gerais e o Piauí, na busca por provas ilustrativas da aridez de lugares retratados nas obras literárias de Ariano Suassuna, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto e Euclides da Cunha.

"Quis revelar lugares que não estão no mapa", define Araquém. "Minha fotografia é resistência da memória. O Brasil tem belezas tão complicadas, lugares que se perdem além de onde a vista alcança, que tanta gente não conhece nem imagina que existe. Gosto de pensar que sou cúmplice disso."

No roteiro, lugarzinhos como Comprafiado (PI), Acaba Vida e Buriti Cristalino (BA) ganharam as lentes do fotógrafo a partir de seus habitantes. "São territórios onde a educação é pela pedra. De onde saem os grandes, talvez os maiores brasileiros", profetiza. "Na caatinga, até as folhas têm espinho. Os homens têm uma resistência que é um exemplo para toda a humanidade."

Mas, além da inspiração nos livros, o maior impulso foi deixar o comando da ação com a memória. "Quis fotografar o sertão como fiz com meu primeiro trabalho, com as prostitutas do cais de Santos 40 anos atrás", diz. O custo da produção passou de R$ 500 mil, bancados pela empresa que patrocina o livro. As informações são do Jornal da Tarde.