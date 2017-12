Livro reúne 42 expedições à Amazônia de 1500 a 1930

Autor do "Livro de Ouro da Amazônia" (Ediouro, 2004), Meirelles relata cada expedição usando os mesmos tópicos: contexto, líder, principais colaboradores, percurso, obras e principais contribuições. Da primeira viagem, de Vicente Pinzón, no ano em que o Brasil é descoberto, até as expedições de Candido Rondon, das quais a última se dá na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, em 1930, vemos como gradualmente o desconhecimento e a fantasia vão dando lugar ao mapeamento e à fotografia.

Meirelles sintetiza viagens famosas como as de Orellana, do bandeirante Raposo Tavares, a "filosófica" de Alexandre Rodrigues Ferreira, a botânica de Von Martius e Spix, a do Barão de Langsdorff, as de Bates, Steinen ou Koch-Grünberg - muitas das quais lembradas antes nos livros da série "Brasil dos Viajantes", da mesma editora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Grandes Expedições à Amazonia Brasileira 1500-1930. De João Meirelles Filho. Editora Metalivros. 242 págs., R$ 140.