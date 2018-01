Livro reúne 13 contos ficcionais inspirados na loucura

São encontros com a loucura, em toda a sua diversidade, suas fúrias e disfarces, que a autora Claudia Belfort revela em "Aqueronte - O Rio dos Infortúnios", que será lançado hoje, a partir das 19h30, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompeia, em São Paulo. A obra reúne 13 contos independentes com angústias de pessoas com vários tipos de distúrbios mentais, dos doentes de amor aos de hospício, dos depressivos aos raivosos, loucos sociais ou suicidas, que desdenham do limite do corpo na contramão da Imigrantes.

O título faz menção à mitologia grega, que apresenta o leito do Rio Aqueronte como palco da travessia das almas rumo ao inferno, ao submundo dos mortos. "Para não pirar, pirei na literatura", resume com bom humor a editora-chefe do Jornal da Tarde, que, quando o pai adoeceu, dispôs-se a despejar a dor no papel e tornou-se autora das histórias, ilustradas uma a uma por Marcos Muller.

Também a loucura, nas linhas de Claudia, tem seu humor, sua delicadeza de percepção. "O sofrimento psíquico também pode ser suave", diz a jornalista, que ainda escreve sobre distúrbios mentais no blog Sinapses (blogs.estadao.com.br/sinapses).

Para surpresa e alívio do leitor, até o caminho da insanidade pode terminar em borboletas amarelas, como comprova a solitária e perturbada Alaíde. Perdida no mundo, numa busca exaustiva pela felicidade, ela se rende a não ser ninguém, a perder-se em sua mente confusa, a tornar-se borboleta. "Deixo para o leitor muitas das conclusões dos contos. Será que essa mulher, Alaíde, é real? É uma criação da imaginação de alguém? O que realmente aconteceu com ela? Fica a cargo do leitor decidir no que prefere acreditar", diz a autora. As informações são do Jornal da Tarde.