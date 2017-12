Livro repensa atuação política e faz ponte com a Internet Jovens em busca de um novo modelo de atuação política, não revolucionária, mas "reevolucionária". Personagens sem nome, definidos por seu caráter, e uma história que mescla romance, mistério e a busca por uma nova forma de mudar o mundo. Esse é o mote que marca o livro Reevolução, que marca a estréia literária de Válter Nunes, jornalista e superintendente regional da Caixa Econômica Federal em São Paulo. Nunes condensou em forma de romance suas experiências com programas de melhorias sociais e seu conhecimento da realidade brasileira. "No livro, procurei construir uma história onde as pessoas iniciam um movimento de mudança social e política", diz Nunes. O autor afirma que a idéia para a história começou a tomar forma entre 1982 e 1985, concebida inicialmente como peça teatral. "Para induzir discussões e repensar os modelos de atuação política", diz Nunes. Mais tarde, o autor adicionou suas experiências como executivo na área financeira e em programas sociais, até chegar ao formato livro. Expansão No livro, os personagens de Nunes são sempre descritos por sua atuação. Delegado Geral é um investigador, enquanto Jovem é um personagem que busca uma forma de atuação e se aproxima de um novo movimento político. Ao longo do romance, acaba interagindo com Líder, Melhor Amigo, Contato e Prisioneiro, tudo isso em um cenário político conturbado que mistura um presidente que quer se manter no poder e universitários idealistas que criam um movimento revolucionário para mudar o mundo, começando pelo seu país, que é governado por um presidente que tenta a todo o custo se eternizar no poder. Para levar a cabo o plano, os estudantes acabam encontrando inspiração e orientação num velho presidiário, que em sua juventude viveu a mesma experiência de buscar mudar o mundo ao seu redor e acabou sendo preso por tentar assassinar o presidente, tudo isso num país semelhante em tudo, cultural e politicamente, ao Brasil. O livro tem direito até a uma expansão na internet, mais exatamente no site de relacionamentos Orkut, onde o personagem Namorado ganhou perfil, fez contatos com outros amigos (do mundo real) e onde ele acaba enviando mensagens que semeiam a idéia de reflexão que é a linha-guia do romance. Publicado pela editora Phorte, Reevolução tem 152 páginas e tem custo final de R$ 39,00, estando disponível em livrarias virtuais e, claro, também no mundo real.