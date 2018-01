Livro raro de Shakespeare vai a leilão em Londres Uma rara primeira edição completa do First Folio de Shakespeare, contendo suas peças para o teatro, será leiloada em 13 de julho em Londres pela casa Sotheby´s, que espera que o livro alcance um preço superior a US$ 6 milhões. O compêndio das 36 peças, sendo vendido pela administração da Biblioteca Dr. Williams, de Londres, ainda tem sua capa de couro original do século 16, informou a Sotheby´s. Foram impressas, em 1623, 750 cópias do livro, que trouxe pela primeira vez 18 das peças de Shakespeare. Cerca de 40 cópias completas sobreviveram. Sem o livro, as peças poderiam ter sido perdidas para sempre. "Se ele não tivesse sido impresso, não teríamos Macbeth nem saberíamos a verdadeira dimensão da obra de Shakespeare", afirmou Kate McLuskie, diretora do Instituto Shakespeare da Universidade de Birmingham. Segundo ela, muitos dos Folios contêm comentários manuscritos de leitores, e isso "nos diz o que as pessoas sabiam sobre Shakespeare e sua reputação na época. É inestimável".