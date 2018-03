Livro que deu origem ao filme 'Lincoln' ganha tradução A editora Record lança em janeiro o livro que deu origem a "Lincoln", filme campeão de indicações ao Globo de Ouro e um dos favoritos ao Oscar. Escrito pela premiada historiadora Doris Kearns Goodwyn, o livro analisa as estratégias do presidente americano, assim como sua compreensão do comportamento humano, e as alianças que construiu em seu governo. Trata-se de uma detalhada biografia de um dos mais emblemáticos presidentes dos EUA. Lincoln serviu de base para o filme de Steven Spielberg, estrelado por Daniel Day-Lewis, que estreia no Brasil dia 25 de janeiro, junto com o lançamento do livro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.