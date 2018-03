Livro premiado perde Jabuti Depois de ter sido anunciado como vencedor do Prêmio Jabuti na categoria biografia, o livro Alceu Penna e as Garotas do Brasil, de Gonçalo Junior, foi desclassificado. De acordo com o regulamento do Jabuti, apenas obras inéditas podem concorrer ao prêmio. Mas a obra de Gonçalo Junior, publicada pela editora Amarilys, já merecera uma edição homônima em 2004. Com a alteração, a premiação, no valor de R$ 3 mil, foi entregue ao ator Sergio Britto, por seu livro O Teatro e Eu, da Tinta Negra. O selo Amarilys aceitou a decisão do conselho do prêmio Jabuti, mas argumentou que a atual edição é diferente daquela de 2004.