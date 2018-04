Livro polêmico de Jimmy Carter sobre Oriente Médio vira filme NOVA YORK (Hollywood Reporter) - O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter está chegando aos cinemas, em um documentário que foca seu livro polêmico sobre o Oriente Médio. "Jimmy Carter Man From Plains" acompanha Carter em uma recente turnê de divulgação de seu livro "Palestina -- Paz, Sim, Apartheid, Não", que foi interpretado por alguns grupos judaicos como ataque a Israel. Durante suas viagens, Carter foi alvo de protestos. A Sony Pictures Classics comprou os direitos do documentário para a América do Norte da produtora Participant Productions, que esteve por trás do documentário de Al Gore premiado com o Oscar, "Uma Verdade Inconveniente". "Jimmy Carter Man From Plains" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Veneza este mês e consta que estaria entre os filmes a serem exibidos no festival de Toronto, em setembro. A direção é do cineasta premiado com o Oscar Jonathan Demme, cujos créditos como documentarista incluem "Neil Young: Heart of Gold" e "Stop Making Sense", que mostra shows do Talking Heads. Demme recebeu um Oscar pela direção de "O Silêncio dos Inocentes". (Por Gregg Goldstein)