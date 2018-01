Livro 'Poder S.A.' vai ganhar versão na TV

A trama é recheada pela rotina que todos nós conhecemos: fofocas sobre o chefe no cafezinho, o officeboy e os motoristas que sabem mais da empresa que o dono, o dicionário corporativo e irritante do RH, a falsa política da boa vizinhança e as mais divertidas conversas de corredor. O foco é o humor de situações vividas por Beto dentro das empresas por onde passou. A maior incentivadora do livro, e que chegou até a se interessar em participar de uma série sobre a obra, é a atriz Tais Araújo, amiga do autor.

Procurada, a Medialand confirmou a produção da série e a negociação da produção com emissoras de TV. Entre as interessadas estaria a RedeTV!, que já comprou da produtora o reality policialesco "Operação de Risco" - que acompanha salvamentos e ações da polícia - com estreia prevista para março na emissora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.