Livro narra luta paulista da Revolução de 32 em HQ Dividida quadro a quadro, uma outra história da Revolução Constitucionalista de 1932. Pela primeira vez, o conflito é retratado em quadrinhos, com ilustrações leves e narrativa simplificada, para explicar a crianças a partir dos 9 anos os significados da Revolução. A obra "A Revolução Constitucionalista de 1932 em Quadrinhos", do cartunista Maurício Pestana, lançada nesta semana pela Imprensa Oficial do Estado, tem desenhos baseados em fotos originais da época, levantadas no Arquivo Histórico Municipal.