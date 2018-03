Livro mostra trajetória de Julio de Mesquita Filho

"Irredutivelmente Liberal" ainda conta com prefácio do professor Celso Lafer, ex-ministro das Relações Exteriores, e introdução de Ruy Mesquita Filho, neto de Julio de Mesquita Filho e editor do livro. Durante a direção do jornalista à frente do Estado, ele lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas e contra o regime militar de 1964 (parou de escrever editoriais em dezembro de 1968 por conta do Ato Institucional n.º 5). Exilado duas vezes - após a Revolução Constitucionalista de 1932 e depois do golpe do Estado Novo de 1937 - foi ainda o coordenador da fundação da Universidade de São Paulo.

