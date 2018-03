Livro mostra trajetória da criadora do Théâtre du Soleil

Outra oportunidade para conhecer a fundo uma das maiores diretoras em atividade no mundo é a exibição hoje, às 18h, na Sesc TV, do documentário Ariane Mnouchkine e o Théâtre du Soleil. O programa apresenta a trajetória do grupo, com fotos e cenas dos famosos workshops de teatro ministrados por Ariane ao redor do mundo. Juntos, livro e documentário se complementam na missão de recriar os primeiros passos da companhia e mostrar o que fez dela um sucesso.

Filha de pai russo e mãe inglesa, Ariane Mnouchkine nasceu em Paris, em 1939. Seu pai, Alexandre Mnouchkine, era produtor de cinema. Na publicação, a diretora lembra dos sets onde esteve ao lado dele. "Lembro-me especialmente da filmagem de A Águia de Duas Cabeças, de Jean Cocteau. Eu tinha 8 anos. Fiquei maravilhada com a última cena", revela. Ainda assim, Ariane diz que nunca teve vontade de trabalhar diretamente com cinema.

A relação com o teatro começou durante um período em que ela esteve na Inglaterra, estudando na universidade de Oxford. Foi ali que o teatro universitário conquistou seu coração. "Pronto, é isso! É isso a minha vida", recorda-se, no livro. De volta à França, estudou psicologia em Sorbonne e fundou a Associação Teatral dos Estudantes de Paris, ao lado de colegas. Em maio de 1964, nasceu o Théâtre du Soleil. Ariane tinha 25 anos.

A primeira montagem do grupo foi "Os Pequenos Burgueses", de Górki, que obteve um certo reconhecimento local. Para dirigir a peça, Ariane conta que fazia a marcação dos atores com soldadinhos de chumbo em uma maquete. Os atores mais experientes ainda implicavam com o jeito dela trabalhar.

Uma das boas histórias do período é a de que o grupo cogitou financiar as peças criando carneiros. Para isso, um dos atores chegou a se inscrever em um curso preparatório. "Tivemos um momento de lucidez. A situação não estava fácil para os pastores", conta ela, no documentário.

Uma das explicações para o êxito do Théâtre du Soleil deve estar na paixão da mestra, que fala, encantada, sobre os espetáculos, nos quais diz sempre notar algo novo. Em um dos encontros com a autora de "A Arte do Presente", Ariane garante: "O teatro pode contar tudo! Nós é que nem sempre sabemos fazê-lo". Humilde, como os sábios são. As informações são do Jornal da Tarde.