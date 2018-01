Livro mostra o Dorival Caymmi da 'Bahia carioca' Dorival Caymmi é urbano, é moderno. Não é apenas o compositor e cantor que traduziu com pureza artística a essência baiana. "Ele recriou a Bahia com uma linguagem do rádio e do cinema", diz André Domingues, autor de "Caymmi Sem Folclore", que será lançado hoje na Livraria Cultura, em São Paulo. Pesquisador musical, Domingues apresenta uma leitura que desvenda "um projeto coerente de cultura nacional em Caymmi". A diferença é que, para ele, a arte caymmiana não está no universo do folclore, dos pescadores e do candomblé, mas no mundo do rádio, do disco e do cinema.