Livro marca os 40 anos da arte de Carlos Zilio Um dos artistas contemporâneos de maior expressão no cenário brasileiro, o pintor Carlos Zilio é homenageado com o lançamento do livro com seu nome, publicado pela Cosac Naify, nesta segunda-feira, às 20 horas, na Livraria Argumento, no Leblon, Rio. Carlos Zilio, o livro organizado pelo crítico Paulo Venâncio Filho com patrocínio da Petrobrás, reúne textos assinados por críticos como Ronaldo Brito e Paulo Sérgio Duarte e cobre 40 anos de produção do artista. Ele começou sua carreira em plena ebulição do movimento pop no mundo. Zilio foi aluno do pintor gaúcho Iberê Camargo e trocou a arte engajada por uma pintura discreta ligada à tradição.