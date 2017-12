Livro marca 60 anos de fotos de agência Magnum; veja imagens

O lançamento de um livro marca as celebrações dos 60 anos de uma das maiores e mais respeitadas agências de fotografia do mundo, a Magnum. A publicação Magnum Magnum, da editora Thames & Hudson, traz mais de 400 imagens de alguns dos fotógrafos mais famosos da Magnum, como Henri Cartier-Bresson, Robert Capa e Eugene Smith. Além disso, o livro conta também com imagens de novos talentos da fotografia, membros mais recentes da agência. Imagens do livro Magnum Magnum Sessenta anos depois de sua criação, o mote da Magnum continua sendo "ver as coisas de forma diferente". Por isso, as imagens que integram o catálogo da agência apresentam não apenas qualidade técnica, mas alto teor criativo e importância histórica. O livro expõe também os riscos corridos pelos fotógrafos da agência, que cobriram guerras, conflitos e calamidades ao redor do mundo. Entre os momentos capturados pelas lentes dos fotógrafos da agência e reunidos no livro, estão a Revolução Sandinista na Nicarágua e a morte de Robert Kennedy. O livro Magnum Magnum traz seis imagens de cada fotógrafo, acompanhadas de uma pequena biografia e de um texto crítico escrito por um membro da agência. Atualmente, 80 fotógrafos integram a Magnum, que funciona como uma cooperativa de profissionais, já que a agência é de propriedade dos fotógrafos. A agência foi fundada em 1947 por Robert Capa, David "Chim" Seymour, Henri Cartier-Bresson, e George Rodger, todos fotógrafos que cobriram a 2ª Guerra Mundial. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.