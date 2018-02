Um exemplar da famosa obra Birds of America (Aves da América), do naturalista John James Audubon, será leiloada pela casa Sotheby"s em Londres, com valor estimado entre 4,8 milhões e 7,2 milhões. Audubon (1785-1851) é um dos personagens mais importantes da história natural, sendo citado três vezes por Charles Darwin em sua obra A Origem das Espécies. /EFE