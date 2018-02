Livro mais caro do mundo será leiloado

Um raro exemplar da famosa obra "Birds of America" ("Aves da América", em tradução livre) do naturalista John James Audubon será leiloada pela casa Sotheby's, com um valor estimado entre 4,8 milhões e 7,2 milhões de euros.

Audubon (1785-1851) é um dos personagens mais importantes da história natural. Citado três vezes por Charles Darwin em sua obra "A Origem das Espécies", seu trabalho inspiraria diversas gerações de ornitólogos.

O exemplar, que está em excelente estado, segundo a casa de leilões, foi adquirido na época pelo botânico Henry Witham, tal como o próprio autor documentou em seu diário.

Existem apenas 119 exemplares completos do livro de Audubon, dos quais 108 estão em poder de museus, bibliotecas e universidades. Há dez anos, um deles fez história ao alcançar o preço mais alto em um leilão, com US$ 8,8 milhões.