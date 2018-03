Livro lembra os 10 anos da Cia. Livre A Cia Livre realiza o lançamento do livro Caderno Livre: Experimentos e Processos 2000-2011, hoje, a partir das 19 horas, na Casa Livre. O trabalho registra os processos de criação e os experimentos movidos pelas comemorações dos 10 anos de atividades do grupo de Cibele Forjaz. Além dos integrantes da cia, artistas e pesquisadores como Newton Moreno, Georgette Fadel, Fernando Bonassi, Pedro Cesarino, Silvana Garcia, Alexandre Mate, Luis Alberto de Abreu, Valmir Santos, Evaldo Mocarzel, Cecília Salles, entre outros, participam do livro. Hoje, às 19h, na Casa Livre. Rua Pirineus, 107, telefone 3257-6652 / 6430-9916.