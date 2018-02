Livro ilustrado é tema de mostra A exposição Linhas de Histórias - Um Panorama do Livro Ilustrado no Brasil vai ser aberta na terça-feira, às 20 h, no Sesc Belenzinho, apresentando mapeamento da produção em ilustração para livros infanto-juvenis. O Núcleo da Imagem e da Palavra do Sesc Belenzinho, localizado na Rua Padre Adelino, 1.000, e os curadores Fernando Vilela, Katia Canton e Odilon Moraes, convidaram 40 artistas para apresentar obras criadas para 58 livros publicados entre os anos 1969 e 2010. A mostra, em cartaz até 29 de agosto, ainda homenageia obras de Ziraldo, Eliardo França, Juarez Machado, Eva Furnari e Angela Lago. Mais informações pelo tel. 2076-9700.