Livro francês ajuda muçulmanos a manter a forma durante Ramadã Um novo livro francês oferece conselhos aos muçulmanos sobre como se manterem esbeltos e em forma durante o Ramadã -- tarefa difícil para muitos, embora eles jejuem do nascer ao pôr-do-sol durante todo o mês sagrado. O Ramadã, que começou na quinta-feira na França, é o mês mais sagrado do calendário islâmico. Os muçulmanos praticantes se abstêm de alimentos, bebidas e sexo durante o dia. A intenção da disciplina é aprimorar as almas dos fiéis. Mas clérigos e médicos dizem que a refeição do "iftar", que rompe o jejum após o pôr-do-sol, vem se tornando cada vez mais farta, incentivada pela ênfase cultural árabe nas grandes refeições em família. O médico Alain Delabos, autor de vários livros sobre dietas, disse que alguns muçulmanos transformam o iftar em "uma orgia noturna de comida açucarada do pôr-do-sol ao nascer do dia seguinte". "Isso leva alguns a chegarem ao fim do Ramadã pesando mais que antes, enquanto em outros surgem sinais de diabete ou excesso de colesterol", escreveu Delabos no livro "Chrono-nutrition -- Ramadan special", lançado em agosto. Oferecendo receitas que incluem desde figos assados até sopa de lentilhas, Delabos aconselha os muçulmanos a consumir uma refeição doce ao final do jejum diário, um prato salgado leve antes de dormir e uma refeição salgada antes do nascer do sol. Na França, onde vive a maior minoria muçulmana da Europa, alguns muçulmanos concordaram que o ganho de peso virou preocupação crescente para as mulheres. Visando agradar aos gostos de todos na família, as refeições iftar geralmente incluem bebidas açucaradas tradicionais, pelo menos um prato à base de amido, outro prato de carne e um de vegetais. O jantar se completa com sobremesas repletas de nozes e melado. "É preciso tomar cuidado com o que se come à noite, que é quando se ganha peso", disse a enfermeira de origem marroquina Sonia Boyer, de Paris, contando que tentou perder um pouco de peso antes do início do Ramadã. Estudos de especialistas em saúde mostram que muitos muçulmanos ganham peso durante o mês do jejum e que, em alguns países árabes, o consumo médio de alimentos aumenta durante o período. "Presto atenção ao que como", disse Boyer, ressalvando que as pessoas não devem ficar obcecadas com seus corpos. "É o mês sagrado, não o mês da dieta", disse ela.