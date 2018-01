Livro expõe dietas secretas das atrizes hollywoodianas

Cindy Crawford bebe um pouco de vinagre antes de jantar, Angelina Jolie come apenas sushi, Jennifer Lopez aspira óleo de pomelo e Demi Moore come manteiga de amendoim e maça. Estes são apenas alguns dos truques aos quais recorrem as estrelas norte-americanas para manterem a forma. "O maior segredo que aprendi é que as atrizes não seguem nenhuma dieta, comem comida normal, mas não muito", afirma Cindy Perlman, autora junto a Kym Douglas de um novo e polêmico livro sobre as táticas alimentares das celebridades, chamado The Black book of Hollywood diet secrets (O Livro negro das dietas secretas de Hollywood). Cindy Perlman conta que uma vez tomou café da manhã com Elizabeth Hurley e ficou chocada ao vê-la comendo bacon com ovos. "Salada de almoço e um jantar leve à noite", explicou a atriz na ocasião. Este seria o verdadeiro segredo, segundo as estrelas hollywoodianas, ou seja, não renunciar a nada, se permitindo uma transgressão de vez em quando. Michelle Pfeiffer, por exemplo, às vezes se concede comida mexicana e pão, sem exceder demais as calorias. A top model Cindy Crawford aconselha, por exemplo, beber um pouco de vinagre antes das refeições, porque tira o apetite, enquanto Angelina Jolie e Jennifer Aniston, respectivamente atual e ex-mulher de Brad Pitt, afirma que o sushi é o prato ideal, com poucas calorias e muitas vitaminas que abaixam o colesterol. Jennifer Lopez, ao contrário, cheira óleo de pomelo porque estimula as enzimas do intestino, ajudando na perda de peso e do apetite. Demi Moore, por sua vez, satisfaz o desejo de doce comendo manteiga de amendoim e maçã. Um outro conselho dos nutricionistas muito seguido na meca do cinema é comer em um prato de cor azul. O azul, por algum motivo, reduziria o apetite. Uma outra tática para diminuir o apetite seria o licor, que dá ao organismo uma sensação de saciedade, enquanto os aspargos são um ótimo alimento para purificar o corpo, além de diminuírem o inchaço e serem diuréticos. Owen Wilson, ator de "Os Excêntricos Tenenbaum", não deixa de comer sua dose diária de aspargos. Um dos segredos mais particulares reunidos pelas autoras do novo livro (que será lançado no final do mês, mas teve seu conteúdo antecipado pelos jornais ingleses) é aquele sugerido pela nutricionista de Uma Thurman. Quando o garçom trouxer o pão, é preciso jogar imediatamente um copo de água em cima. A má notícia para quem quiser seguir as dietas hollywodianas "secretas" é que as celebridades fazem muita atividade física para manter a forma. "Não perdem um dia de academia, se devem se acordar as cinco da manhã para uma filmagem, se levantam as três e treinam", salienta Cindy Perlman.