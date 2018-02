Livro em 2 volumes analisa 50 anos de trilhas de novelas e séries Cerca de 750 discos, da era do LP à do CD, fazem a história das trilhas sonoras de novelas, seriados e minisséries brasileiras, de 1964 até hoje. Esse é o montante de obras analisadas pelos jornalistas Vincent Villari e Guilherme Bryan para a produção de um livro em dois volumes sobre o tema, ainda sem editora definida. Colaborador de Maria Adelaide Amaral desde a minissérie A Muralha (2000), Vincent assinará sua primeira novela como autor, com Adelaide, na novela das 7 que a Globo planeja para o primeiro semestre de 2013. Mas, antes de se debruçar sobre o roteiro, concluirá o primeiro volume da obra, que vai de 64 a 89. A 2ª parte ficará para depois da novela.