Livro elege as melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos

Mais uma lista acaba de sair, agora, das histórias em quadrinhos (HQs) imperdíveis de todos os tempos, eleitas pelo britânico Paul Gravett. Especialista no assunto, ele lançou na semana passada o livro 1.001 Comics You Must Read Before You Die (1.001 HQs Para se Ler Antes de Morrer), no qual cita o Brasil, representado na obra por trabalhos de autores como Marcello Quintanilha, Mauricio de Sousa, Laerte e Lourenço Mutarelli.

Sábado dos Meus Amores, de Quintanilha, é um dos destaques do livro de Gravett. O autor niteroiense, que vive em Barcelona, vai realizar no dia 11, às 18 horas, na Livraria da Travessa do Rio, uma sessão de autógrafos da obra, lançada em 2009 pela Conrad, e também de seu mais recente trabalho, Almas Públicas, publicado este ano pela mesma editora.

Quintanilha, que colaborou com a página de quadrinhos do Caderno 2 em 2010, recebeu ainda, no ano anterior, o Prêmio HQ Mix pelo livro Sábado dos Meus Amores. A obra trata da história do amor de uma moça semianalfabeta com um pescador.

Clássicos. A coletânea 1.001 Comics You Must Read Before You Die, editada pela Universe/Cassell, já está às vendas em importadoras por US$ 36,95. Com prefácio do cineasta Terry Gilliam, a obra do britânico Paul Gravett - que já lançou aqui o livro Mangá - Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, também pela Conrad - ainda destaca entre os clássicos internacionais e de diversas épocas, a obra A Turma da Mônica (Editora Abril, 1970), de Mauricio de Sousa - colaborador do Estado -, O Dobro de Cinco (Devir, 1999), de Lourenço Mutarelli - que também já desenhou para o Caderno 2; e Piratas do Tietê e Outras Barbaridades (Circo Editorial, 1994), de Laerte Coutinho.

São poucos brasileiros, mas eles figuram no trabalho de Gravett ao lado de clássicos como Um Contrato com Deus, de Will Eisner; Mafalda, do argentino Quino; obras da série Asterix, de René Goscinny e Albert Uderzo; e Astro Boy, de Osamu Tezuka, entre outros.