Livro e exposição marcam os 40 anos da TV Cultura Os 40 anos da TV Cultura são contados no livro Uma História da TV Cultura (R$ 80) organizado pelo jornalista Jorge Cunha Lima, lançado por meio de uma parceria entre a Fundação Padre Anchieta e a Imprensa Oficial. O lançamento acontece hoje à noite na Livraria Cultura, em São Paulo, e será marcado pela abertura da exposição ''TV Cultura: Quatro Décadas de História''. Em 300 páginas amplamente ilustradas, o livro reconstrói, década a década e por meio de depoimentos dos seus principais personagens, a trajetória da emissora pública, que foi ao ar pela primeira vez em 15 de junho de 1969. A Livraria Cultura fica no Conjunto Nacional (Av. Paulista 2.073). O evento começa às 19 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.