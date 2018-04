Livro e DVD reúnem 40 dos principais fotógrafos do País

Concebido para marcar os dez anos de abertura da primeira Fnac no Brasil, em junho de 1999, o projeto exibe sua coleção de fotografia formada a cada exposição anual realizada nas galerias internas de suas lojas. A tradição, na França, começou há 55 anos, quando dois amigos, Max Théret e André Essel, abriram em sociedade a primeira loja Fnac num pequeno cômodo de 40 metros quadrados do boulevard Sebastopol. Amantes da fotografia, eles queriam comprar equipamentos com desconto e fundaram a empresa para fornecer materiais a uma cooperativa de fotógrafos, segundo o diretor de Comunicação da Fnac Brasil, Frederico Pabst. Hoje, as 142 lojas existentes no mundo, além dos equipamentos, vendem tiragens limitadas de grandes fotógrafos. É possível, segundo Pabst, que as oito lojas brasileiras - uma nona está a caminho - venham a fazer o mesmo.

O crescimento do mercado fotográfico e a expansão da atividade com o advento da câmera digital é um dos temas mais discutidos nas entrevistas, inclusive por Sebastião Salgado, que fez a primeira exposição da Fnac no Brasil há dez anos. "Outro tema frequente nas conversas é a preocupação documental dos fotógrafos brasileiros", revela a entrevistadora Simonetta Persichetti. "Narrando cidades, mostrando o homem do sertão brasileiro, as influências dos imigrantes, a beleza da sua natureza, a vida das periferias, esses fotógrafos revelam que há por trás disso um mito preso à construção cultural do País", observa a crítica, citando como exemplos as fotos de Mario Cravo Neto e Gustavo Moura.

Entre os 40 fotógrafos participantes do projeto Encontros com a Fotografia, que tem curadoria de Rosely Nakagawa, estão desde nomes conhecidos como Araquém Alcântara, Cristiano Mascaro, Luiz Braga e Walter Firmo até fotógrafos ocasionais como Zezão, grafiteiro que usa a câmera par registrar seus grafites na cidade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Encontros com a Fotografia. Mostra e lançamento. Fnac Pinheiros. Av. Pedroso de Morais, 858. Tel. (011) 3579-2000. Hoje, às 19 h.