Livro e debate sobre obra de Iberê Camargo Será lançado hoje, às 11 h, na Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2.000), em Porto Alegre, o livro Iberê Camargo - Origem e Destino. No evento, haverá um debate com a presença da autora Vera Beatriz Siqueira. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo e-mail cultural@iberecamargo.org.br. Mais informações pelo tel. (51) 3247-8000.